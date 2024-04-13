Более 72 км защитных сооружений возвели в ЗКО для борьбы с талой водой

Паводковая ситуация в Западно-Казахстанской области всё ещё сложная. Это связано с тем, что из Оренбургской области России в реку Урал поступает более трёх тысяч кубометров воды в секунду. Об этом сообщил руководитель пресс-службы акима ЗКО Ерхан Таткен, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил Ерхан Таткен, в населённых пунктах совместно с местными исполнительными органами, а также другими организациями проводится комплекс мероприятий, направленный на укрепление противопаводковой защиты населенных пунктов, с привлечением инженерной техники.

По состоянию на 13 апреля, возведены защитные сооружения протяженностью 72,2 км, уложено 423 136 штук мешкотары.

Жителей оперативно информируют по телевидению.

С началом сложной паводковой ситуации в области было объявлено режим ЧС местного масштаба был объявлен шесть раз: в ЗКО, Уральске, Каратобинском, Сырымском, Бурлинском, Теректинском районах.

"Заблаговременно для размещения эвакуированного населения с подтопленных участков подготовлен 161 пункт временного размещения, вместимостью 8 596 мест. На сегодняшний день в 17 пункте находятся 1701 человек, из которых 877 детей. Всего за период сложной паводковой ситуации было эвакуировано 13159 человек, из них 5506 детей", — сказал Таткен.

Для пострадавших организовано горячее питание, оказывается поддержка в решении бытовых вопросов. Психологами ДЧС и медиками филиала Центра медицины катастроф на постоянной основе осуществляется оказание психологической и медицинской помощи.