Более 600 кубометров мусора вывезли из рек и арыков во время учений в Алматы

Фото: МЧС РК

В Алматы во время учений "Коктем-2023" из 54 километров рек и арычных сетей вывезли более 640 кубометров твердо-бытовых отходов ила, камней, дикорастущих зарослей и твердо-бытовых отходов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На учения со всего города съехались более 600 человек и 309 единиц техники. Участие принимали региональное командование "Оңтүстік" Нацгвардии РК, сводная рота десантно-штурмовых войск ВС РК, подрядные организации и службы гражданской защиты города, волонтерские организации и территориальные подразделения МЧС РК.

По тревожному сигналу выехали группировки сил и средств территориальных подразделений МЧС и служб гражданской защиты города на южную сторону проспекта Аль-Фараби русло реки Есентай, где проведены дноуглубительные работы. На очистку от наледи и мусора, протяженностью более километра задействовано 89 самосвалов и другой инженерной техники (по руслу реки Есентай).

Кроме того, учения проведены и в остальных семи районах города, в рамках учения очищены русла рек и арычные системы от камней, ила, твердо-бытовых отходов, веток и дикорастущей заросли.

На озере Сайран отработано одномоментное выдвижение и проверка водооткачивающей техники (мотопомпы, илососы, ассенизаторские машины, пожарно-насосные станции) подведомственных и территориальных подразделений МЧС, а также служб государственной системы гражданской защиты города.

Проведенные работы в последующем позволят улучшить водопропускную способность и снимет угрозу подтопления нижней центральной части города, где расположены социальные объекты, многоквартирные и частные жилые с общим количеством проживающего населения более 39 тысяч человек.

В это время на базе школы № 77 Медеуского района развернут пункт приема пострадавшего населения, оставшегося без крова с привлечением администрации пункта, сил и средств служб гражданской защиты города Алматы.

"В целом, ДЧС города Алматы, службы гражданской защиты, территориальные и подведомственные подразделения МЧС, Десантно- штурмовых войск ВС РК и Национальной гвардии РК, готовы к ликвидации чрезвычайных ситуаций весеннего периода", — подытожили в МЧС.

Фото: МЧС РК