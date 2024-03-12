Более 50 тысяч акмолинцев не получили медицинские услуги - ФСМС

На неэффективный менеджмент медицинских организаций в Акмолинской области указали в филиале Фонда социального медстрахования. Такой вывод в НАО сделали, исходя из анализа итогов по оказанным в прошлом году услугам. Так, своевременной и доступной медицинской помощью могли быть охвачено ещё более 50 тысяч жителей региона. То есть финансирование на её оказание населению выделено в полном объёме, но весьма внушительная часть денег вернулась неосвоенной в бюджет, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Акмолинские медицинские организации не смогли эффективно распределить выделенные из госказны средства и качественно исполнить договорные обязательства с филиалом Фонда социального медстрахования. Сложившуюся ситуацию прокомментировал директор филиала Азамат Умертаев.

"В 2023 году Акмолинская область получила финансирование на оказание медпомощи населению в полном объёме. Но по итогам года часть неосвоенных денег медицинские организации вернули в бюджет страны. Возврат выделенных средств говорит о том, что жители области были лишены своевременной и доступной медпомощи", – подчеркнул собеседник агентства.

В ходе рабочих встреч с главными врачами выяснилось, что у медицинских организаций не имеются детальные производственные планы и аналитика по видам оказываемых медуслуг, по приоритетным профилям и диагнозам.

"Таким образом, передвижными медицинскими комплексами было охвачено более 30 тысяч сельских жителей, но еще 12,5 тысяч человек недополучили этих услуг. Пять тысяч беременных женщин получили более 300 тысяч медуслуг по антенатальному наблюдению, но могли еще 98,8 тысяч услуг получить. Целевые скрининги и профосмотры прошли более 80 тысяч человек в области, но не охвачено осталось более 247 тысяч пациентов. Такие высокотехнологичные услуги, как компьютерная и магнитно-резонансная томография, могли получить ещё 21 человек. В многопрофильных областных и городских стационарах могла быть оказана стационарная помощь ещё более 2,5 тысячам пациентов. Остались не охваченными медицинской реабилитацией порядка двух тысяч пациентов – на 32,3 тысячи услуг. Стоматологические услуги недополучили ещё 26 тысяч акмолинцев", – уточнил Азамат Умертаев.

Между тем, напомнили в ФСМС, министром здравоохранения Акмарал Альназаравой определён курс на эффективный менеджмент в каждом медицинском учреждении. Конечная цель – качественное оказание медицинской помощи.