Более 400 школьных психологов работают с детьми в пунктах эвакуации

Уполномоченный по правам ребёнка в РК Динара Закиева отметила, что сегодня в пострадавших регионах детям созданы все необходимые условия для полноценного питания и обучения, передаёт BaigeNews.kz.

"С начала паводкового периода спасено 99 869 человек, из них 36 594 детей. Сейчас в эвакуационных пунктах находятся 3194 детей. А именно в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях. 54 эвакуационных пункта размещены в школах, общежитиях и интернатах", — сказала Закиева на брифинге Республиканского информационного штаба.

Как отметила уполномоченный по правам ребенка, детям созданы все необходимые условия для полноценного питания и обучения, по мере необходимости обеспечиваются одеждой, обувью, канцелярией и техническими средствами.

Более 400 школьных психологов работают в пунктах эвакуации, оказывают психологическую помощь детям и гражданам, пострадавшим от паводков.

В правительстве разработали алгоритм работы с детьми, размещёнными в эвакуационные центры.

"В этой ситуации сейчас нашей первоочередной задачей является задача – до окончания паводков и завершения восстановительных работ обеспечить детей обучением и летним отдыхом. Учебный процесс в дистанционном формате сейчас продолжается в 184 казахстанских школах, где обучаются 150 тысяч учеников", — отметила Закиева.

Кроме того, учащихся начальных классов, которые находятся сейчас в эвакуационных центрах, начали отправлять в 11 детских оздоровительных лагерей, расположенных в Алматы, Шымкенте, Таразе, Костанае, Павлодаре, Конаеве, на курорте Боровое и Балхаше. Там дети смогут смогут спокойно продолжить учёбу. Учеников 5-8 классов разместят в интернатах школ "Дарын", БИЛ, НИШ. 9-11 классы будут размещены в колледжах и вузах.

"Недавно я съездила в эвакуационный пункт в Актобе, встретилась с детьми и их семьями. Вчера посетила эвакуационный пункт в Бейнеу, где сейчас находятся эвакуированные дети из Атырауской области. У родителей и детей хорошее настроение, конечно, они переживают за будущее, но не падают духом, благодарят всех казахстанцев за помощь", — сказала она.

В каждом регионе Региональные уполномоченные по правам детей ведут активную работу по оказанию помощи семьям и детям.

Ранее сообщалось о том, что 16 казахстанских санаториев бесплатно примут пострадавших от наводнений.