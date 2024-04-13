16 казахстанских санаториев бесплатно примут пострадавших от наводнений

Санаторно-курортные организации страны помогут пострадавшим от подтоплений жителям, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, в рамках помощи с участием НИИ курортологии и медицинской реабилитации определены 16 санаторно-курортных организаций, которые бесплатно примут пострадавших. 12 из них расположены в Туркестанской области. Также о готовности принять пострадавших заявили санатории в Бурабае, Семее, Алматы и посёлке Алга Актюбинской области.

"В общей сложности эти объекты смогут принять одновременно 190 человек, курс реабилитации составит от 10 до 14 дней, что позволит охватить санаторным лечением как можно больше пострадавших. НИИ курортологии и медицинской реабилитации Министерства здравоохранения РК проинформировал местные исполнительные органы о необходимости предоставить список лиц, которых необходимо незамедлительно разместить в санаториях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всем пострадавшим в паводках, включая детей, будет оказана необходимая медицинская помощь и психологическая реабилитация.

Напомним, число эвакуированных жителей во время паводков в Казахстане превысило 102 тысячи человек, более 10 тысяч из них уже вернулись домой.