Более 38 тысяч золотых слитков продали в Казахстане
Сегодня, 19:50
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Сегодня, 19:50Сегодня, 19:50
134Фото: pxhere.com
38 729 мерных слитков общим весом 1,6 тонны продали банки второго уровня в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
Наибольшей популярностью в 2023 году среди покупателей пользовались слитки весом 100 граммов. Их доля от общего объёма продаж в 2023 году составила 28 процентов – 10 910 штук.
Далее следуют 5-граммовые – 9 795 штук (25 процентов) и 10-граммовые – 9 409 штук (24 процента), 50-граммовые – 4 818 штук (13 процентов), 20-граммовые – 3 797 штук (10 процентов).
В основном мерные слитки пользуются спросом в Алматы, Астане и Шымкенте.