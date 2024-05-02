Более 300 жилых домов остаются подтопленными в Кульсары

В городе Кульсары Атырауской области подтопленными остаются более 300 частных жилых домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По данным МЧС, с момента паводка в Кульсары отведено более 3 млн кубометров воды из 2564 домов. Работа по откачке ведется круглосуточно.

Фото: МЧС РК

По данным акимата области, началась санитарная очистка Кульсары. За последние сутки к газу подключено 55 домов, к электричеству – 25.

"Комиссией по оценке и возмещению ущерба принято 2 716 заявлений, проведено техническое обследование более 600 домов. Также 3 600 жителей Кульсары получили единовременную материальную выплату в размере 100 МРП. Для этого из местного бюджета выделено 1,3 млрд тенге. Помимо дезинфекционных работ на территории, где отошла вода, начаты работы по санитарной очистке города. Только за последние сутки вывезено 975 тонн мусора", – сказал пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев на брифинге в СЦК.

Берегоукрепительные работы по рееке Жайык в Махамбетском и Индерском районах завершены на 100%, в Атырау продолжаются.