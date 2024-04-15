Более 220 казахстанцев могут находиться в Израиле

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров озвучил количество казахстанцев, находящихся на территории Израиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

"На территории государства Израиль общее количество граждан РК на консульском учёте составляет 123 человека, включая персонал посольства и членов их семей. По неподтверждённым данным, в Израиле также могут находиться около 100 граждан РК, которые не состоят на консульском учёте. Международный аэропорт Тель-Авива работает в штатном режиме, со всеми нашими гражданами в Израиле поддерживается связь", - сказал Смадияров на брифинге в МИД.

По его словам, решение о том, оставаться в Израиле или покидать эту страну, казахстанцы должны принимать самостоятельно.

"В Иране общее количество граждан РК, состоящих на консульском учёте, насчитывает 104 человека, включая персонал посольства и членов их семей. При этом на территории Ирана вахтовым методом работают 174 сотрудника одной из казахстанских компаний. Все они на связи с нашим консулом, с ними поддерживается связь", - добавил представитель МИД.

Ранее сообщалось о том, что Иран нанёс массированный удар по территории Израиля беспилотниками и ракетами в ответ на израильскую атаку на консульский отдел иранского посольства в Дамаске.