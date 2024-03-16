Более 200 мероприятий пройдёт в Казахстане в честь Дня культуры и национальных трациций

Третий день декады Наурызнама — 16 марта в Казахстане посвящён продвижению культуры, искусства и национальных ценностей, передаёт BaigeNews.kz.

В Министерстстве культуры и информации рассказали о том, какие мероприятия пройдут в стране в этот день.

"В рамках новой Концепции празднования Наурыз мейрамы 16 марта посвящено продвижению культуры, искусства и национальных ценностей. По всей стране пройдет более 200 мероприятий, направленных на популяризацию национальных обычаев и традиций. Так, в Таразе состоится конкурс "Ал қанекей, әжелер" и фестиваль ремесленников "Забытые орнаменты". В кинотеатрах и кинозалах республики стартует Неделя национального кино, в рамках которой будет организован бесплатный показ таких картин, как "Қыз Жібек", "Жау жүрек мың бала" и "Томирис".Состоятся презентации произведений казахстанских авторов, художников, скульпторов. К примеру, в Шымкенте пройдет выставка казахстанских художников "Көктем бояулары"", — сообщили в пресс-службе министерства.

Кроме того, казахстанцы смогут посетить ярмарки народных ремесленников и фестивали национальной кухни.

Напомним, с этого года праздник Наурыз в Казахстане отмечают в новом формате. С 14 по 23 марта в стране стартовала декада Наурызнама. В первый день казахстанцы отмечали день встреч и приветствий — Амал или Көрісу күні, второй день посвятили благотворительности.