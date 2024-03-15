Второй день Наурызнама: как меняется отношение к благотворительности в Казахстане

Во второй день декады Наурызнама - День благотворительности - редакция BaigeNews.kz посвящает материал людям, которые посвятили себя этому доброму делу.

Благотворительный фонд "Мереке" уже три года помогает малоимущим и нуждающимся семьям продуктами, одеждой, углём. Изначально в списке было 80 семей, сейчас в попечении у фонда уже 200 семей из социально-уязвимых слоёв населения. Расширился и перечень оказываемой помощи.

"Фонд начал расти, развиваться, у нас больше сторонников появилось. Мы решили масштабироваться и открыли два дополнительных направления – образование и спорт. На данный момент у нас 18 проектов действует. Мы водим детей и их родителей в культурные учреждения – мастер-классы, театры, концерты", - рассказывает исполнительный директор благотворительного фонда "Мереке" Арман Кайрат.

В рамках образовательного направления в фонде предусмотрены стипендиальные программы для студентов из малоимущих семей, подготовительные уроки для детей школьного возраста по математике и английскому языку, летние лагеря. По спортивному направлению работают бесплатные секции для детей по боксу и шахматам.

По словам Армана Кайрата, у фонда четыре основных источника финансирования. Первый, юридические лица. Сюда относятся генеральные спонсора, а также образовательный центр “SANA BILIM” и спортивный комплекс “SANA SPORT”. Второй, физические лица. Любой желающий может напрямую отправить деньги на счёт фонда через популярные банковские приложения. Третий, попечители фонда, которые на постоянной основе оказывают финансовую поддержку. Четвёртый, некоторые компании поддерживают фонд через интернет-платформу.

При этом весомую лепту вносят обычные казахстанцы - 21% поступлений приходится на физические лица.

"Активность населения зависит от наших проектов. Если у нас назревает какой-то проект, мы объявляем сбор в инстаграме. На данный момент у нас проходит сбор на продукты к Наурызу. Физлица активно поддерживают нас в таких сборах", - отмечает Кайрат.

В работе благотворительного фонда на добровольных началах участвуют порядка 500 волонтёров. В основном это – школьники старших классов и студенты. Но есть и более возрастные сотрудники.

Арман Кайрат отметил, что двери фонда открыты для всех желающих.

"Мы всегда в поисках волонтёров. Люди всегда могут помочь нам в проведении наших акций. Также мы принимаем одежду по адресу Туран, 40/2. Мы принимаем ношенную одежду, сортируем её, если она пригодна для дальнейшего использования, мы размещаем её в нашем социальном магазине. Семьи могут прийти и получить одежду бесплатно", - сказал Кайрат.

Только в прошлом году фонд раздал 5 700 килограммов одежды. В среднем 5-6 семей в день посещают магазин и берут себе необходимую одежду.

Кроме этого, фонд проводит курсы кройки и шитья для взрослых. За два месяца с начала запуска курсов учениц научили шить постельное бельё, шторы, тюль, одежду.

Главным условием фонда является помощь одной семье в течение одного года. Это предусмотрено для того, чтобы охватить как можно больше действительно нуждающихся в помощи семей.

"Мы сразу говорим людям, что можем помочь им в рамках одного года. Даже если положение семьи в рамках этого года не меняется. Таковы условия. Но встречаются такие люди, которые сами через какое-то время звонят и говорят, спасибо, за это время вы сильно нам помогли, на данный момент мы уже не нуждаемся в вашей помощи. Лучше на это место возьмите более нуждающуюся семью. Такие слова очень сильно западают в сердце и вдохновляют", - делится директор фонда.

Арман Кайрат поделился личными наблюдениями по изменениям в обществе за время его работы в сфере благотворительности.

"В целом у нашего фонда помимо миссии помогать нуждающимся, есть ещё одна миссия – привлечь наше общество в культуру благотворительности, показать, что благотворительность – это доступная вещь, каждая категория лиц может участвовать в благотворительности. У многих есть стереотип, что благотворительностью занимаются люди, у которых есть деньги. Это не так", - утверждает глава фонда.

Также он отметил, что с каждым годом растёт осознанность волонтёров, становится больше людей, поддерживающих благотворительность.

"Мы замечаем, что люди, которые участвуют в наших акциях, транслируют это в своей жизни, в своём окружении – в школах, университетах, компаниях. Они начинают внутри своей компании устраивать какие-то корпоративные акции. Это очень вдохновляет многих", - сказал Кайрат.

Арман Кайрат рассказал, что лично побудило его открыть фонд и посвятить ему свою жизнь.

"Я являюсь первым директором фонда. Мне 25 лет. Я во время студенчества занимался благотворительностью. Я преподавал английский язык безвозмездно. В тот момент, когда я увидел результаты моих учеников, когда дети достигли успехов после наших курсов, меня это очень сильно вдохновило. Я решил, что хочу продолжить работать в этой сфере", - отметил Кайрат.

В завершение беседы директор фонда поделился своей заветной мечтой.