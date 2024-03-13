В Казахстане праздник Наурыз будет отмечаться в новом формате

С этого года праздник Наурыз будет отмечаться в новом формате. Было предложено обогатить его смысл и содержание и объявить декаду Наурызнама, которая будет проводиться ежегодно с 14 по 23 марта. Об этом на площадке СЦК сообщил заместитель председателя Комитета культуры МКИ РК Сабит Барлыбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Исторически празднование Нового года продолжалось 8-9 дней и называлось "Наурызнама". Упоминания об этом имеются в трудах великих писателей-философов Махмуда Кашгари, Машхур Жусуп Копейулы, Абая, Мухтара Ауэзова", - сказал Сабит Барлыбаев.

В рамках празднования Наурыз мейрамы в стране будет организовано порядка 10 тысяч различных мероприятий



Выставки, концерты, фестивали, ярмарки, литературно-музыкальные вечера, спектакли, круглые столы, встречи, историко-познавательные занятия, кинопоказы пройдут в Казахстане в дни празднования Наурыза.