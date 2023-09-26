Более 200 бегунов приняли участие в марафоне "Тараз – спортивный город"

В рамках празднования дня города, в областном центре прошел марафон под названием "Тараз – спортивный город". Участие в нем приняло более 200 поклонников легкой атлетики и здорового образа жизни, которые пробежали расстояние от Центральной площади до Президентского парка, передает BaigeNews.kz.

История города – это, прежде всего, история его жителей, чьи достижения в работе, искусстве и спорте играли важную роль в становлении и развитии нашего края на протяжении многих лет. Частью новейшей истории Тараза по праву считается осенний марафон. Это спортивное событие стало для нашего города доброй, а самое главное – полезной традицией.

С раннего утра на площади собрались любители спорта и здорового образа жизни. Их поприветствовал заместитель акима Тараза Дауир Даулетов.

"На сегодняшний день 41% жителей города регулярно занимаются спортом. Мероприятия по развитию спорта продолжатся и дальше. Важно понимать, что в здоровом теле – здоровый дух. Желаю удачи всем участникам", – сказал он.

Традиционный осенний марафон, посвященный Дню города, начался с утренней разминки. Участники основательно готовились к бегу. Они были разделены на несколько возрастных категорий.

В первом забеге приняли участие юноши и девушки в возрасте от 18 до 35 лет, во втором – мужчины и женщины от 36 до 44 лет, в третьем забеге – мужчины и женщины от 45 лет и старше. Кроме того, в кроссе, посвященном празднованию Дня города приняли участие люди с ограниченными возможностями.

Целью мероприятия является проведение спортивно-массовых мероприятий, пропаганда здорового образа жизни среди населения и привлечение граждан всех возрастов и категорий к систематическим занятиям физкультурой и спортом.

На сей раз участие в марафоне приняло участие порядка 200 человек. Среди них оказался композитор Аман Малдыбаев.

"Хочу поздравить всех с днём города. Это большой исторический праздник для нашего города и региона. Отрадно, что ко дню города подготовили не только концертные мероприятия, но и спортивные. Здесь много кто занимается спортом, в частности – бегом. Я занял второе место в своей категории. Готовился долго и усердно. Очень рад своему результату", – отметил композитор.

Призеры были награждены медалями, дипломами и ценными призами. Так победители в каждой номинации получили денежные сертификаты в размере 30 тысяч тенге. Те, кто занял вторые и третьим места, были награждены сертификатами на сумму 20 и 10 тысяч соответственно.

Фото: Денис Лесин.