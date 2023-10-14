Более 2 тысяч гектаров земли возвратили прокуроры сельчанам Жамбылской области
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При координации прокуратуры Рыскуловского района Жамбылской области восстановлены права 24 пайщиков, чьи земли на протяжении нескольких лет находились во владении местной компании, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
В 2018 году за неисполнение договора о совместной деятельности решением СМЭС по Жамбылской области с ТОО "Қайынды" была взыскана задолженность на сумму более 21 млн тенге в пользу ТОО "Атлах". Однако, из-за отсутствия у ТОО "Кайынды" такой суммы, в 2020 году суд изменил способ и порядок исполнения судебного приказа.
Взыскателю долга ТОО "Атлах" суд передал право временного возмездного долгосрочного землепользования земельными участками, принадлежащими ТОО "Кайынды". Это свыше 2 тысяч гектаров, расположенных в селе Кайынды Рыскуловского района.
— Однако при вынесении определения суд не учел, что эти земли являются паевыми, и распределены между 24-мя пайщиками. Согласно ст. 33 Земельного Кодекса РК не допускается совершение сделок землепользователями в отношении права землепользования на землях, которые являются землями общего пользования. Пайщики не знали о принятых судебных актах, в суд их не приглашали. Узнали об этом только в 2022 году, что вызвало их недовольство, ведь без их ведома земельные участки передали "Атлах". А это влечет нарушение их прав как владельцев условных земельных единиц, — пояснили в надзорном ведомстве.
Для решения вопроса при координации прокуратуры района создана комиссия в райакимате, куда пригласили пайщиков. Им разъяснили нормы законов. Прокуратура района подготовила проекты заявлений в суд, подобрала опытного адвоката для защиты прав пайщиков в суде.
Определениями Специализированного межрайонного экономического суда по Жамбылской области в августе 2023 года пайщикам восстановили процессуальные сроки для обжалования. И 5 октября 2023 года апелляционная коллегия по гражданским делам Жамбылского облсуда отменила определения суда, по которым земли перешли к ТОО "Атлах".
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