Более 2 тысяч гектаров земли возвратили прокуроры сельчанам Жамбылской области

При координации прокуратуры Рыскуловского района Жамбылской области восстановлены права 24 пайщиков, чьи земли на протяжении нескольких лет находились во владении местной компании, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

В 2018 году за неисполнение договора о совместной деятельности решением СМЭС по Жамбылской области с ТОО "Қайынды" была взыскана задолженность на сумму более 21 млн тенге в пользу ТОО "Атлах". Однако, из-за отсутствия у ТОО "Кайынды" такой суммы, в 2020 году суд изменил способ и порядок исполнения судебного приказа.

Взыскателю долга ТОО "Атлах" суд передал право временного возмездного долгосрочного землепользования земельными участками, принадлежащими ТОО "Кайынды". Это свыше 2 тысяч гектаров, расположенных в селе Кайынды Рыскуловского района.

— Однако при вынесении определения суд не учел, что эти земли являются паевыми, и распределены между 24-мя пайщиками. Согласно ст. 33 Земельного Кодекса РК не допускается совершение сделок землепользователями в отношении права землепользования на землях, которые являются землями общего пользования. Пайщики не знали о принятых судебных актах, в суд их не приглашали. Узнали об этом только в 2022 году, что вызвало их недовольство, ведь без их ведома земельные участки передали "Атлах". А это влечет нарушение их прав как владельцев условных земельных единиц, — пояснили в надзорном ведомстве.

Для решения вопроса при координации прокуратуры района создана комиссия в райакимате, куда пригласили пайщиков. Им разъяснили нормы законов. Прокуратура района подготовила проекты заявлений в суд, подобрала опытного адвоката для защиты прав пайщиков в суде.

Определениями Специализированного межрайонного экономического суда по Жамбылской области в августе 2023 года пайщикам восстановили процессуальные сроки для обжалования. И 5 октября 2023 года апелляционная коллегия по гражданским делам Жамбылского облсуда отменила определения суда, по которым земли перешли к ТОО "Атлах".