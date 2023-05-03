Более 15 млрд тенге выделят на жилищное кредитование для женщин в этом году

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10 мая в "Отбасы банке" стартует приём заявок по программе "Ұмай". В этом году на кредитование гендерного продукта будет направлено 15,6

миллиарда тенге. Эти средства в рамках третьего транша выделяет Азиатский банк развития (АБР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

По условиям АБР, на Астану, Алматы, Актау и Атырау планируют выделить не более 40 процентов займов или порядка 200 кредитов. 60 процентов займов выдадут жительницам областей и небольших городов, чтобы поддержать казахстанских женщин именно с регионов и избежать диспропорции в кредитовании.

Всего за время сотрудничества АБР выделил заёмные средства в размере 38 миллиардов тенге для реализации гендерного проекта. В 2021 году, когда только стартовала женская программа "Ұмай", в рамках первого транша в размере 8,4 миллиарда тенге займы смогли получить 954 казахстанские женщины. В 2022 году было выделено 14 миллиардов тенге. На эти средства приобрели жильё и отметили новоселье 1 119 жительниц Казахстана.

Максимальная стоимость приобретаемого жилья по программе - до 30 миллионов тенге. Процентная ставка в этом году составит 14,4 процента (гарантированная эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) – от 15,4 процента) с последующим понижением до 3,5 процента - пяти процентов (ГЭСВ от 3,6 процента).

Срок займа по ипотеке "Ұмай" составляет от шести месяцев до 25 лет. При этом нет ограничений в выборе жилья. Займы для женщин выдаются для покупки как первичного, так и вторичного жилья, в том числе и по договору долевого участия. По "Ұмай" также можно взять заём на ремонт в размере до 3,7 миллиона тенге включительно.

Если у потенциальной заемщицы ежемесячный доход семьи не превышает 550 000 тенге, то она может получить кредит при наличии всего 15 процентов первоначального взноса. Если доход составляет от 550 001 тенге до 640 000 тенге, то заём можно получить при наличии 20 процентов от стоимости жилья.