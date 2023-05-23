Более 100 кг золота раскупили в Казахстане в апреле

3 119 мерных слитков золота общим весом 100,5 килограмма продано банками второго уровня и обменными пунктами в Казахстане в апреле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Нацбанка РК.

Слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объёма продаж составляет 26 процентов – 32 756 штук.

Далее следуют 5-граммовые – 28 547 штук (23%), 100-граммовые – 25 793 штуки (20%), 20-граммовые – 23 744 штуки (19%) и 50-граммовые – 14 709 штук (12%).

В основном мерные слитки пользуются спросом в Алматы, Астане и Атырау.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным юанком в 2017 году. Всего с начала её действия продано 125 549 золотых слитков общим весом 4,3 тонны.