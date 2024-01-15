Более 100 человек спасли за сутки в Казахстане

В Казахстане эвакуировали и спасли за сутки 118 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"За прошедшие сутки силами МЧС Казахстана совершено 186 выездов, из них на пожары и случаи горения 101, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 85. При которых спасено и эвакуировано 118 человек", - сообщили в ведомстве.

МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.