  • 15 Января, 10:27
  • BAIGENEWS

Более 100 человек спасли за сутки в Казахстане

Сегодня, 09:56
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 09:56
Сегодня, 09:56
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Фото: МЧС РК

В Казахстане эвакуировали и спасли за сутки 118 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"За прошедшие сутки силами МЧС Казахстана совершено 186 выездов, из них на пожары и случаи горения 101, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 85. При которых спасено и эвакуировано 118 человек", - сообщили в ведомстве.

МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.

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