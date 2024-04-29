Благотворительная акция "Ардагерлерге тағзым" стартует в Казахстане

1 мая во всех регионах Казахстана стартует благотворительная акция "Ардагерлерге тағзым". Её цель - оказание помощи и поддержки ветеранам ВОВ и труженикам тыла. В акции примут участие более 4,5 тысячи волонтёров, передаёт BaigeNews.kz.

В этой инициативы, а также акций Jas niet, Помоги ближнему и других планируется посещение свыше 1 000 ветеранов и тружеников тыла с вручением памятных подарков.

Волонтёрами будут организованы рейды по уборке домов и дворов одиноко проживающих ветеранов и тружеников тыла.

Также с 1 по 9 мая во всех регионах Казахстана пройдет онлайн-челлендж "Жеңімпаздар тарихы", посвященный празднованию Дня Победы.