Бишимбаева и Байжанова повторно допросят в суде

В Астане продолжаются судебные разбирательства по делу в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева, передаёт BaigeNews.kz.

Обвиняемого в убийстве Салтанат Нукеновой - Куандыка Бишимбаева допросят сегодня во время судебного заседания. После состоится допрос второго подсудимого, родственника Бишимбаева, Бахытжана Байжанова.

Напомним, экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Ранее в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы состоялся отбор присяжных заседателей по делу Куандыка Бишимбаева. Окончательный список сформировали из 12 человек: 10 основных и 2 запасных.

Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева проходит в Астане в открытом режиме. За его ходом можно наблюдать онлайн.