Бишимбаев работал с психологом, чтобы избавиться от нарциссизма

На судебном разбирательстве по делу об убийстве Салтанат Нукеновой обнародовали переписку Куандыка Бишимбаева с психологом, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Экс-министр проходил курс терапии у российского специалиста Юлии Герасимовой и хотел излечиться от нарциссизма.

20 апреля Бишимбаев обсудил с психологом тему нарциссизма.

"Моя обратная связь по прошедшей встрече. Отмечаю следующее: мы с вами обсудили тему нарциссизма. Он проявляется в желании самоутверждения, контроле идеальности себя и других. Сделать упражнение на самоценность. Ваш запрос на эту сессию: как избавиться от нарциссизма. Ваши достижения: вы открыто говорите о своих переживаниях. Спасибо за это. Много думаете по поводу того, куда хочется двигаться, как можно менять своё поведение. Супер. Мои рекомендации: стараться идти к принятию собственной неидеальности. Понять, что ваша уникальность как раз в ошибках, эмоциях, проявлениях и так далее. Определиться с психологом, с которым хочется работать, чтобы сконцентрироваться на терапевтическом процессе", - написала психолог в Telegram-чате.

Бишимбаев в ответ отправил скиншот переписки с Нукеновой.

"Я думал все эти дни о наших отношениях, а потом посмотрел на эту картину и увидел много надежды. Я понимаю твоё состояние и свои ошибки. Очень сожалению, что всё светлое, что у нас было, я неосознанно свожу на нет. Понял, как тебе тяжело и сложно, понимаю чувство отчаяния, боли, растерянности, не виню и не обижаюсь на твой отъезд. Наверное, у тебя не было другого выхода. Многие из твоих чувств, просьб, слов мне стали понятны. Я не терял времени, приложу все усилия от себя, чтобы восстановить доверие, душевный комфорт и любовь. Возвращайся, пожалуйста", - написал Бишимбаев своей супруге. "Я прочитал очень много про нарциссов и как тебе тяжело. Я признаю за собой такое поведение. У меня есть надежда. С этим можно справляться и я начал изучать, как", - говорится в сообщении.

Однако на суде Бишимбаев отрицал наличие у себя каких-то психических расстройств, а регулярные сеансы с психологом объяснил тем, что хотел успокоить Салтанат.

"Салтанат начала... Кто-то ей сказал об этом. Это начало её беспокоить, тревожить. Она начала мне об этом говорить. Я начал об этом тоже читать. Думаю, что это такое. Может быть, действительно проблема во мне. Начал заниматься с психологом. Я для присяжных хочу сказать и для суда, вот меня обвиняют в истязаниях, и присяжные мне задавали вопрос, а почему вы с ней не разговаривали, почему вы не пытались как-то наладить отношения? Да я всё делал, чтобы наладить отношения. Вот этот пример - это частный пример. Здесь видно, что всё, что от меня, от неё зависело, чтобы наладить контакт, все меры я предпринимал. Здесь просто я хотел показать, что не было каких-то истязаний, о которых всё время идёт речь", - ответил подсудимый на вопрос адвоката потерпевшей стороны.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).