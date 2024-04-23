Бишимбаев попросил не показывать личные видео с его телефона всем участникам процесса

На суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой продолжается осмотр сотового телефона подсудимого Куандыка Бишимбаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Сейчас судья Айжан Кульбаева проверяет галерею устройства.

Судья посчитала необходимым продемонстрировать всем участникам заседания фотографии с отдыха Нукеновой и Бишимбаева в Турции в сентябре 2023 года.

Кроме того, в галерее телефона обнаружена папка "Скрытые" с 15 видеофайлами личного характера. Видео сняты в период с 25 января 2023 года по 13 сентября 2023 года.

"Я так поняла это личные файлы подсудимого", - прокомментировала судья Айжан Кульбаева. "Там по личным видео то, о чём я говорил? Вы убедились, что их там много? "Личные видео" - это то, о чём я говорил в своих показаниях, что у нас были с ней личные видео? Вы убедились, что их много? Я хотел бы попросить, чтобы их не демонстрировать", - обратился к судье Бишимбаев.

Эти файлы показали брату Салтанат Нукеновой, который также решил, что их не стоит демонстрировать остальным участникам заседания.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).