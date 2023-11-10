Безвизовый режим с Китаем начал действовать для казахстанцев

С 10 ноября начинает действовать безвизовый режим между Казахстаном и Китаем, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее стороны договорились, что начиная с 10 ноября и казахстанцы, и жители Китая смогут путешествовать без предварительного оформления визы для въезда в страну и находиться на территории соседнего государства не более 30 дней, или до 90 дней в течение 180 календарных дней.

В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней, нужно будет заранее оформить въездную визу соответствующей категории.

Отметим, безвизовый режим не даёт права на трудоустройство, учёбу и миссионерскую деятельность.

Напомним, соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и Китаем подписано 17 мая в Сияне во время визита Касым-Жомарта Токаева в Китай. Казахстан и Китай утвердили соглашение о безвизовом режиме в августе. И до, и после этого стороны на протяжении долгого времени обсуждали нюансы безвиза.