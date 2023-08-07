Когда вступит в силу безвизовый режим с Китаем, рассказали в МИД РК

Когда начнёт действовать безвизовый режим с Китаем, рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Спикер сообщил, что соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и Китаем подписано 17 мая в городе Сиянь во время визита Касым-Жомарта Токаева в Поднебесную.

"Согласно статье 11 соглашения оно вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты взаимного получения сторонами уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления. На данный момент казахстанская сторона завершила все внутригосударственные процедуры и утвердила данное соглашение постановлением правительства РК от 26 июля за номером 612. 28 июля МИД РК отправил соответствующее уведомление в МИД Китайской Народной Республики. Теперь мы ожидаем от китайской стороны уведомления о завершении внутригосударственных процедур", - сказал Айбек Смадияров.

Он добавил, что информация о вступлении в силу безвизового режима будет размещена на официальном интернет-ресурсе МИД РК и опубликована в казахстанских СМИ.

Ранее правительства Казахстана и Китая утвердили соглашение о безвизовом режиме.