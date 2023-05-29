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visaglobal.com.ua Сегодня, 17:55
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Сегодня, 17:55
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Фото: visaglobal.com.ua

Стало известно, когда вступит в силу безвиз Казахстана с Китаем

Официальный представитель МИД нашей страны Айбек Смадияров сообщил, что безвизовый режим между Казахстаном и Китаем может вступить в силу уже через несколько месяцев, передаёт BaigeNews.kz.

"Это займет, я думаю, пару-тройку месяцев. После этого две стороны должны уведомить друг друга об окончании внутригосударственных процедур. После этого соглашение вступит в силу. Это зависит от расторопности госорганов двух сторон. Я думаю, в ближайшее время", - уточнил представитель дипведомства.

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Сегодня, 17:55
137
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