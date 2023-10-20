Когда вступит в силу соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем

В МИД РК назвали срок вступления в силу соглашения о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем, передаёт BaigeNews.kz.

"Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики, подписанное 17 мая 2023 года в Сиане (КНР), вступает в силу с 10 ноября 2023 года", - сообщили в МИД.

Согласно статье 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней, нужно будет заранее оформить въездную визу соответствующей категории.

Безвизовый режим не даёт права на трудоустройство, учёбу и миссионерскую деятельность.