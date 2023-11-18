Белый дом сомневается в законности расследования по делу об импичменте Байдена

Белый дом поставил под сомнение обоснованность расследования, по итогам которого может быть запущена процедура импичмента президента США Джо Байдена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Республиканцы ранее не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса. 11 сентября республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния), занимавший в то время пост спикера Палаты представителей, заявил, что принял решение инициировать официальное расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту Байдена. Как уточнил тогда Маккарти, цель расследования — выяснить, получал ли президент США выгоду от деловых операций своего сына Хантера Байдена.

"Вы оба публично признали, что ваше расследование продиктовано политическими целями — навредить президенту, что вызывает дополнительные серьезные опасения, что вы неправомерно используете надзорные полномочия Конгресса", — подчеркнул в своём письме юрисконсульт Белого дома Ричард Саубер.

Письмо он направил председателям комитета по надзору и подотчетности, юридического комитета Палаты представителей Конгресса США республиканцам Джеймсу Комеру (от штата Кентукки) и Джиму Джордану (от штата Огайо).

Он потребовал от проводящих расследование республиканцев отозвать повестки, требующие от членов семьи Байдена и его помощников ответить на вопросы законодателей по делу об импичменте. Как пояснил юрист в четырехстраничном письме, поскольку Палата представителей не проводила голосования по вопросу о начале расследования, оно не было официально санкционировано законодательным органом, как того требует американская конституция.

"Фактически, вы оба ранее поддерживали позицию, согласно которой проведение расследования об импичменте без голосования Палаты представителей "представляет собой злоупотребление властью и дискредитирует Палату представителей", — отметил Саубер, цитируя резолюцию от 2019 года, в которой осуждалось решение занимавшей тогда пост спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) в одностороннем порядке инициировать расследование об импичменте 45-го президента США Дональда Трампа.

Кроме того, продолжил Саубер, повестки, которые Комер и Джордан недавно направили в связи с расследованием спецпрокурора Роберта Хера о возможном ненадлежащем хранении секретных документов Байденом, не входят в сферу расследования по делу об импичменте. Саубер назвал повестки, направленные членам семьи американского лидера, необоснованными.