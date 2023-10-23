"Беги или умри"? Опасные "игры" добежали до Актау

На видеорегистратор одного из водителей в Актау попал момент, когда несколько детей стремительно перебегали оживлённую проезжую часть вне пешеходного перехода. Местные автолюбители предполагают, что дети устраивают опасное развлечение на дорогах по мотивам игры "Беги или умри", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Lada.kz.

В социальных сетях распространяется информация о смертельной игре "Беги или умри". Её суть заключается в том, чтобы перебежать проезжую часть при потоке машин. В данном случае ребёнок либо попадает под колёса, либо самоутверждается, победив в игре.

Пользователи Сети призывают водителей быть крайне внимательными за рулём, а родителям следить за своими детьми и запрещать подобные игры, итог которых может окончиться трагически.

В департаменте полиции региона по данному вопросу пока ничего не прокомментировали.

Подобные рискованные развлечения уже были замечены ранее в странах СНГ.