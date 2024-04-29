Беда нас сплотила – волонтеры о работе в пострадавших от паводков регионах

В регионах, подвергшихся наводнениям, на борьбу с большой водой вышли не только сотрудники органов гражданской защиты, департаментов по чрезвычайным ситуациям, но и жители, в том числе волонтеры. Добровольцы наряду со всеми взяли в руки лопаты, заполняли мешки инертным материалом, укрепляли дамбы, участвовали в спасении животных, а также развозили горячее питание, продуктовые корзины, помогали с размещением пострадавших, передает BaigeNews.kz.

Жители села Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области в числе первых почувствовали на себе мощь природной стихии. Проживающий здесь Думан Исин – волонтер ОО "Волонтерское движение LIDER.KZ г. Петропавловск" – до последнего не верил, что большая вода захватит родные края. Негативный сценарий не рассматривали даже старожилы. Они чуть ли не в один голос говорили, что село никогда не топило, мол, и в этом году ничего страшного не произойдет. Но, старики ошиблись…

"Я живу в Бесколе с 2010 года. Раньше паводки так не пугали. По крайней мере до эвакуаций никогда не доходило. Нынче же случилось непредвиденное: вода пришла оттуда, откуда ее не ждали", – говорит Думан Исин.

Мужчина с первых дней участвовал в борьбе с наводнением, из личных средств закупал мешкотару, дежурил ночами у береговых линий. Более того, в этой схватке со стихией ему помогали сыновья – 10-летний Дархан и 8-летний Дарын. Вместе с папой мальчишки укрепляли дамбы, заполняли мешки песком. Они понимали, что и от их вклада зависит то, удастся ли спасти родной очаг от нежданного "гостя".

Несмотря на предпринятые меры, отвести беду от села не удалось: сильный напор воды буквально снес защитный земляной вал, пришлось эвакуировать жителей нескольких микрорайонов и улиц.

"Наш дом стоит на возвышенности, поэтому нашу семью беда миновала, но так повезло не всем, – добавляет волонтер. – После нескольких дней работ на дамбе сорвал спину, поэтому все оставшиеся силы бросил на то, чтобы развозить гуманитарную помощь".

Координатор ОО "Волонтерское движение LIDER.KZ г. Петропавловск" Кристина Ашпекова также, как и Думан Исин была на передовой в борьбе со стихией. Вместе с супругом она развозила вещи и продукты первой необходимости в пострадавшие от паводков села (Бесколь, Большая Малышка, Соколовка, Надежка, Боголюбово и другие).

"Наводнения, думаю, сплотили не только тех, кто оказался в опасных зонах, но и всех казахстанцев. К нам поступала гуманитарная помощь из Алматы, Кокшетау, Акмолинской и других областей. Ее мы развозили по ранее определенным точкам. Горячее питание, которое готовили в основном жители сел, доставляли и днем, и ночью туда, где работали бригады по возведению защитных сооружений, в том числе солдаты, – вспоминает Кристина Ашпекова".

По словам координатора общественного объединения, многих жителей СКО большая вода застала врасплох. "Люди выбегали из домов кто в чем был. Некоторые даже не успели захватить документы – вода за считанные минуты достигала такого уровня и силы, что топила дома под самый потолок", – говорит волонтер.

Петропавловские добровольцы выражают огромную благодарность всем тем, кто откликнулся и протянул руку помощи в сложный период. Они надеются, что больше никогда ничего подобного не повторится.

"Сейчас обстановка в регионе более-менее стабилизируется. Вода идет на спад, конечно, не такими быстрыми темпами как хотелось бы, но тем не менее. Эвакуированные жители, чьих домов не коснулся потоп, уже возвращаются обратно. Те, у кого жилье пострадало несильно, собственными силами откачивают остатки талых вод и пытаются восстановить былой вид стен и полов. Пиковый период прошел, но впереди работы не меньше. Людям потребуется помощь в воссоздании утраченного, испорченного имущества. Некоторые семьи до сих пор нуждаются в постельных принадлежностях, средствах гигиены и других важных вещах. Думаю, и здесь сплоченность нашего народа, сострадание казахстанцев возьмет вверх, – выражает надежду Кристина Ашпекова".

По информации МЧС РК на 16.00 часов 29 апреля этого года, вода отведена из 7 048 частных домов. 38 859 казахстанцев вернулись в свои жилища.