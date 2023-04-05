Башенный кран обрушился в Кокшетау. Погиб крановщик

Фото: polisia.kz

В городе Кокшетау на одном из строительных участков произошло ЧП - упал башенный кран, передаёт BaigeNews.kz. В результате погиб человек.

"5 апреля в 11:50 часов в дежурную часть УП города Кокшетау поступило сообщение о том, что на территории строящегося дома по улице Ауэзова произошло падение башенного крана. В результате происшествия скончался крановщик – 28-летний житель областного центра", - сообщили в департаменте полиции региона.

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По данному факту полицейские начали досудебное расследование по части 2 статьи 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ". Выясняются обстоятельства произошедшего.