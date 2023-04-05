  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

polisia.kz Сегодня, 16:31
331
Сегодня, 16:31
331
Фото: polisia.kz

Башенный кран обрушился в Кокшетау. Погиб крановщик

В городе Кокшетау на одном из строительных участков произошло ЧП - упал башенный кран, передаёт BaigeNews.kz. В результате погиб человек.

"5 апреля в 11:50 часов в дежурную часть УП города Кокшетау поступило сообщение о том, что на территории строящегося дома по улице Ауэзова произошло падение башенного крана. В результате происшествия скончался крановщик – 28-летний житель областного центра", - сообщили в департаменте полиции региона.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by kokshe_city_03🇰🇿 (@kokshe_city_03)

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по части 2 статьи 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ". Выясняются обстоятельства произошедшего.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:31
331
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх