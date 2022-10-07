Бахыт Султанов получил новую должность

Бахыт Султанов назначен членом Коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

"Решением Высшего Евразийского экономического совета от 6 октября новым членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан назначен Бахыт Султанов. В его компетенцию войдут вопросы антимонопольного регулирования и конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Султанов был председателем Агентства по статистике, вице-министром финансов, министром экономики и бюджетного планирования РК.

Занимал должности помощника Президента, заместителя руководителя администрации Президента РК, вице-премьера.

Последняя должность - министр торговли и интеграции РК.