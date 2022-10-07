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Бахыт Султанов получил новую должность Сегодня, 17:13
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Бахыт Султанов получил новую должность

Бахыт Султанов назначен членом Коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

"Решением Высшего Евразийского экономического совета от 6 октября новым членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан назначен Бахыт Султанов. В его компетенцию войдут вопросы антимонопольного регулирования и конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Султанов был председателем Агентства по статистике, вице-министром финансов, министром экономики и бюджетного планирования РК.

Занимал должности помощника Президента, заместителя руководителя администрации Президента РК, вице-премьера. 

Последняя должность - министр торговли и интеграции РК.

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#Бахыт Султанов #ЕЭК
Журналист
Сегодня, 17:13
27
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