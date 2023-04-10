Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев

Фото: Пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил, что две страны являются братскими, передаёт BaigeNews.kz.

"Азербайджан для нас не только надежный и важный партнер, но братское, близкое государство. Опираясь на незыблемые узы многовековой дружбы, взаимной поддержки, мы выстроили эффективное межгосударственное сотрудничество, которое сегодня развивается в духе стратегического партнерства и союзничества. Между странами налажен активный, доверительный, политический диалог. Ведется слаженная работа на правительственном уровне, осуществляется конструктивное взаимодействие в рамках многосторонних площадок", - сказал президент.

Он отметил, что между странами сформирована солидная договорно-правовая база, подписано уже более 90 документов.

"В прошлом году мы подписали декларацию об укреплении стратегических взаимоотношений и углублении союзнического взаимодействия, а также комплексную программу развития сотрудничества до 2026 года. Сегодня также будет принят ряд важных документов", - сообщил Токаев.

В своем выступлении глава государства выразил благодарность Ильхаму Алиеву за то, что он принял приглашение и посетил Астану.

"В августе я совершил визит в Баку, он был абсолютно результативным и придал серьезный импульс развитию двусторонних отношений. Сейчас возникла необходимость сверки часов, проверки той работы, которая осуществляется правительствами двух стран во исполнение поручений президентов. Хотел бы отметить, что Азербайджан для Казахстана является братским, очень близким государством. С нашей стороны делается все возможное, чтобы развивать всестороннее сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах и, конечно, для взаимодействия на политической арене, будь то двусторонний формат или международные организаций. Мы готовились к Вашему визиту", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что Казахстан нацелен на очень серьёзную работу по развитию экономического взаимодействия и сотрудничества с Азербайджаном, который играет лидирующую роль в Закавказском регионе.