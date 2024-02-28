Авторы коротких фильмов о Казахстане в TikTok примут участие в Каннском фестивале

TikTok при поддержке министерства культуры и информации РК приглашает жителей Казахстана принять участие в конкурсе лучших коротких фильмов о стране, а также в глобальном проекте #TikTokShortFilm, передаёт BaigeNews.kz.

Конкурс предоставляет авторам из 55 стран возможность поделиться творчеством более чем с миллиардом человек по всему миру.

С 21 февраля по 15 марта участникам необходимо опубликовать оригинальный вертикальный видеоролик длительностью более минуты, соответствующий условиям конкурса.

Победителей в трех номинациях "Главный приз", "Лучший сценарий", "Лучшая режиссерская работа" определит авторитетное жюри. Они будут приглашены на церемонию награждения #TikTokShortFilm, которая пройдёт на 77-м Каннском кинофестивале во Франции.

Обладатель премии "Главный приз" получит 10 тысяч евро, авторы лучших работ в двух других номинациях - по пять тысяч евро на реализацию будущих творческих работ.

Авторы из Казахстана могут также принять участие в местном конкурсе коротких видеофильмов, который будет проходить в те же даты.

Работы принимают в двух номинациях – "Лучший короткий фильм в Казахстане" и "Лучший короткий фильм на казахском языке". Победителей конкурса ожидает участие в Каннском кинофестивале.