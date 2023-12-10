Аварии в Актау, Экибастузе и Балхаше: как отреагировали в Минэнерго

Инцидент с порывом на магистральном трубопроводе в Актау, а также аварии в Балхаше и Экибастузе прокомментировали в Министерстве энергетики РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В Балхаше в ночь с 9 на 10 декабря произошло повреждение трубопровода тепловой сети. Проблема устранена за шесть часов.

На Экибастузской теплоэлектроцентрали также ночью 10 декабря обнаружили повреждения. Спустя пять часов их устранили. В настоящее время в работе находится восемь котлов. Прекращения теплоснабжения не произошло, но температурный режим в квартирах пока снижен.

В Актау же, как сообщают в Минэнерго, ремонтные работы находятся на стадии завершения.

"Случившиеся инциденты в указанных городах характеризуются как технологические нарушения. Прекращение теплоснабжения потребителей не допущено. В текущем году для обеспечения стабильного теплоснабжения на всех энергоисточниках страны был выполнен беспрецедентно большой объем работ. Благодаря этому удалось избежать глобальных аварий с массовым ограничением в теплоснабжении. Министерство энергетики РК мониторит ситуацию, находится в тесном контакте с местными исполнительными органами по вопросам работы энергообъектов, — сообщили в ведомстве.

Ранее также сообщили, что в Степногорске полностью восстановили теплоснабжение в домах после аварии, которая произошла 7 декабря. А вот в Атырау проблема со снабжением города питьевой водой пока ещё не решилась.