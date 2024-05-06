Дату переговоров глав МИД Азербайджана и Армении озвучили в Астане
Вчера, 13:47
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Вчера, 13:47Вчера, 13:47
326Фото: Фото: pixabay
Главы МИД Азербайджана и Армении проведут переговоры 10 мая в Алматы. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, переговоры между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении пройдут 10 мая в Алматы 2024 года", – сообщил Айбек Смадияров.
По его словам, переговоры пройдут в закрытом формате, то есть без участия СМИ. Однако журналисты будут приглашены на их открытие.
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