  • 7 Мая, 11:12
  • BAIGENEWS

Дату переговоров глав МИД Азербайджана и Армении озвучили в Астане

Вчера, 13:47
АВТОР
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Фото: pixabay Вчера, 13:47
Вчера, 13:47
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Фото: Фото: pixabay

Главы МИД Азербайджана и Армении проведут переговоры 10 мая в Алматы. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, переговоры между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении пройдут 10 мая в Алматы 2024 года", – сообщил Айбек Смадияров.

По его словам, переговоры пройдут в закрытом формате, то есть без участия СМИ. Однако журналисты будут приглашены на их открытие.

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