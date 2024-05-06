Дату переговоров глав МИД Азербайджана и Армении озвучили в Астане

Главы МИД Азербайджана и Армении проведут переговоры 10 мая в Алматы. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, переговоры между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении пройдут 10 мая в Алматы 2024 года", – сообщил Айбек Смадияров.

По его словам, переговоры пройдут в закрытом формате, то есть без участия СМИ. Однако журналисты будут приглашены на их открытие.