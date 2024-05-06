В Казахстане на матпомощь ветеранам ВОВ выделили порядка 3 млрд тенге

Ветераны ВОВ и лица, внесшие вклад в Победу, получат единовременную матпомощь на сумму 3 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

По состоянию на 1 мая 2024 года в Казахстане проживает 148 ветеранов Великой Отечественной войны.

"Во всех регионах страны в честь празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ оказана единовременная материальная помощь в размере не менее 1,5 млн тенге. В общей сложности на выплаты для 50,1 тыс. человек (ветеранам ВОВ и лицам, внесшим вклад в Победу) местными исполнительными органами предусмотрено 3 млрд тенге", - сообщили в ведомстве.

За время ВОВ на фронт было призвано более 1 млн 200 тыс. казахстанцев, создано более 20 стрелковых дивизий и других формирований. За воинскую службу сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза. Четыре казахстанца дважды становились героями, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал свою жизнь за Победу – они погибли в бою, скончались от ран и болезней и пропали без вести. Из плена не вернулись 630 тыс. человек.