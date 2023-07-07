Атырауский НПЗ заработал в штатном режиме

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Атырауский НПЗ 6 июля возобновил производство нефтепродуктов после аварийной остановки завода, которая произошла 3 июля из-за аварии на тепловой электростанции МАЭК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"На данный момент все технологические установки завода выведены на штатный режим работы, за исключением установки замедленного коксования (УЗК), где проводятся мероприятия по чистке оборудования, которое было засорено из-за аварийной остановки. УЗК предназначена для выработки сырого кокса и не оказывает влияния на объём переработки нефти и выработку остальных нефтепродуктов. Начало пуска УЗК планируется осуществить до 9 июля", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что АНПЗ не прекращал отгрузку социально значимых нефтепродуктов потребителям из накопленных резервов.

С 1 по 6 июля предприятие отгрузило 24 тысячм тонн бензина АИ-92, девять тысяч тонн АИ-95, 49 тысяч тонн дизтоплива и три тысячи тонн авиатоплива.

Напомним, Атырауский нефтеперерабатывающий завод остановился 3 июля в 17:25 из-за аварии, которая случилась вечером этого же дня на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК". З июля в 19:35 электроснабжение со стороны АО KEGOC было восстановлено.

Ранее на заседании Правительства премьер-министр Алихан Смаилов, комментируя аварию на МАЭК и АНПЗ, сообщил, что дефицита ГСМ в стране не будет.