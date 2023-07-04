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  • "Никакого дефицита ГСМ не будет" - Смаилов об авариях на МАЭК и АНПЗ
пресс-служба правительства РК Сегодня, 11:19
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Сегодня, 11:19
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Фото: пресс-служба правительства РК

"Никакого дефицита ГСМ не будет" - Смаилов об авариях на МАЭК и АНПЗ

На заседании правительства сегодня утром премьер-министр Алихан Смаилов, комментируя аварию на МАЭК и АНПЗ,  сообщил, что дефицита ГСМ в стране не будет, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее Атырауский нефтеперерабатывающий завод остановился из-за аварии, которая произошла на Мангистауском атомном комбинате.

"На данный момент завод восстанавливает свою деятельность, как и другие предприятия. Хочу специально подчеркнуть, что никакого дефицита ГСМ не будет. Имеющихся запасов топлива достаточно для всей республики. Спекуляции об остановке всех нефтеперерабатывающих заводов не соответствуют действительности. Ситуация под контролем", - заверил Смаилов.

Он сообщил, что на сегодня энергоснабжение в регионе восстанавливается.

"Энергосистема данных регионов синхронизирована с Западным энергетическим узлом. По поручению президента уже создана Специальная государственная комиссия по расследованию причин аварии", - сообщил глава правительства. 

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Журналист
Сегодня, 11:19
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