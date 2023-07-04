"Никакого дефицита ГСМ не будет" - Смаилов об авариях на МАЭК и АНПЗ

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании правительства сегодня утром премьер-министр Алихан Смаилов, комментируя аварию на МАЭК и АНПЗ, сообщил, что дефицита ГСМ в стране не будет, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее Атырауский нефтеперерабатывающий завод остановился из-за аварии, которая произошла на Мангистауском атомном комбинате.

"На данный момент завод восстанавливает свою деятельность, как и другие предприятия. Хочу специально подчеркнуть, что никакого дефицита ГСМ не будет. Имеющихся запасов топлива достаточно для всей республики. Спекуляции об остановке всех нефтеперерабатывающих заводов не соответствуют действительности. Ситуация под контролем", - заверил Смаилов.

Он сообщил, что на сегодня энергоснабжение в регионе восстанавливается.