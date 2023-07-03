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Восстановлена подача электроэнергии на Атырауском НПЗ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство энергетики РК.

"В соответствии с технологическими регламентами и специальными инструкциями эксплуатационный персонал начал поэтапный пуск объектов общезаводского хозяйства и подачи энергоресурсов, в том числе запуск насосов подачи охлаждающей воды градирен, компрессоров азота для продувки систем оборудования и трубопроводов и воздуха для приборов КИП и А. Продолжается проверка и настройка автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) основных и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ", — указывается в сообщении.

Пуск и вывод на режим основных объектов комплекса глубокой переработки нефти и производства ароматики возможен только после тщательной проверки и готовности основных и вспомогательного оборудования и трубопроводов, катализаторов, АСУТП и КИП и А, отметили в Минэнерго.

На АНПЗ вечером 3 июля произошла глубокая посадка электроэнергии со стороны внешних сетей, в результате произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов завода.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать госкомиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК.