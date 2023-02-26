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instagram/Asylzhan_Bahytzhanuly Сегодня, 08:47
241
Сегодня, 08:47
241
Фото: instagram/Asylzhan_Bahytzhanuly

Асылжан Бакытжанулы отправил на пенсию бывшего чемпиона профлиги борцов

На турнире по смешанным единоборствам UAE Warriors 36 в Абу-Даби казахстанский полутяжеловес Асылжан Бакытжанулы отправил на пенсию бывшего чемпиона PFL Эмилиано Сорди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Поединок завершился во втором раунде. Новая статистика 32-летнего Бакытжанулы — 14-4. 

36-летний Сорди, потерпевший четвёртое подряд поражение, объявил о завершении карьеры: он уходит с рекордом 23-12. 

Аргентинцу будет что вспомнить и на что жить: в 2019 году он выиграл пояс американской организации PFL и миллион долларов, а еще дрался в Bellator и был в шаге от попадания в UFC, но на Шоу претендентов Даны Уайта проиграл Райану Спэну, который возглавляет сегодняшний турнир.

Отметим, что отлично выступил UAE Warriors 36 в Абу-Даби и другой казахстанец. Бекзат Алмахан одержал победу над аргентинцем Мауро Мастромарини.

Видео: "Спорт Шредингера"
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#спорт #борьба
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:47
241
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