Асылжан Бакытжанулы отправил на пенсию бывшего чемпиона профлиги борцов

Фото: instagram/Asylzhan_Bahytzhanuly

На турнире по смешанным единоборствам UAE Warriors 36 в Абу-Даби казахстанский полутяжеловес Асылжан Бакытжанулы отправил на пенсию бывшего чемпиона PFL Эмилиано Сорди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Поединок завершился во втором раунде. Новая статистика 32-летнего Бакытжанулы — 14-4.

36-летний Сорди, потерпевший четвёртое подряд поражение, объявил о завершении карьеры: он уходит с рекордом 23-12.

Аргентинцу будет что вспомнить и на что жить: в 2019 году он выиграл пояс американской организации PFL и миллион долларов, а еще дрался в Bellator и был в шаге от попадания в UFC, но на Шоу претендентов Даны Уайта проиграл Райану Спэну, который возглавляет сегодняшний турнир.

Отметим, что отлично выступил UAE Warriors 36 в Абу-Даби и другой казахстанец. Бекзат Алмахан одержал победу над аргентинцем Мауро Мастромарини.