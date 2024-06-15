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Асу Алмабаев встретился взглядом с американцем перед историческим боем в UFC

Сегодня, 08:46
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скриншот с видео Сегодня, 08:46
Сегодня, 08:46
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Фото: скриншот с видео

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев провел дуэль взглядов перед третьим поединком в лучшем промоушне мира UFC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

30-летний Алмабаев встретился взглядом с американским файтером Хосе Джонсоном после церемонии взвешивания.

Поединок состоится на турнире UFC Vegas 93 в Лас-Вегасе утром 16-го июня по времени Астаны.

 
 
 
 
 
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Публикация от Асу Алмабаев (@asu_zulfikar57)

В августе прошлого года Асу Алмабаев блестяще выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США), где сразился с американцем Оди Осборном по прозвищу "Ямайская сенсация".

"Пришел! Увидел! Задушил!",  — резюмировал позже казахстанец свой эпичный бой.

За эпичный бой восходящяя звезда UFC получил от соотечественников в подарок верблюда и коня.

В марте этого года Алмабаев провёл бой с американцем Си Джей Вергарой на турнире UFC 299 в Майами. Яркий поединок закончился победой Алмабаева единогласным решением судей.

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