Пришел, увидел, задушил: Асу Алмабаев досрочно выиграл дебютный бой в UFC

Казахстанский боец Асу Алмабаев провёл свой первый бой в UFC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США), где сразился с американцем Оди Осборном по прозвищу "Ямайская сенсация". Бой прошел в наилегчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой Алмабаева сабмишном во втором раунде.

Таким образом, Асу Алмабаев одержал восемнадцатую победу в профессиональной карьере и успешно дебютировал в UFC, а Оди Осборн потерпел шестое поражение в профи-ММА. Добавим, что для американца это был восьмой бой в UFC, и теперь у него в промоушне четыре победы и четыре поражения.

"Пришел! Увидел! Задушил!", — написал казахстанец после боя на своей странице в Instagram.

Как уточняет "Спорт Шредингера", Асу Алмабаев выступает в наилегчайшем весе - 57 кг. Ему 29 лет, родился в Жамбылской области, в детстве переехал в Алматы. Карьеру в ММА начал в 2013 году, бился в промоушенах Alash Pride, Fight Nights Global, ACB (сейчас - АСА), М-1, Naiza и Brave.

До Асу в UFC в этом году дебютировал Азат Максум, который тоже выступает в наилегчайшем весе. А перед ними в лучшем промоушене мира выступили Жалгас Жумагулов, Дамир Исмагулов, Шавкат Рахмонов, Сергей Морозов и Мария Агапова.