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Асу Алмабаев выиграл второй бой в UFC

Сегодня, 08:41
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instagram.com/asu_zulfikar57 Сегодня, 08:41
Сегодня, 08:41
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Фото: instagram.com/asu_zulfikar57

Казахстанский боец Асу Алмабаев выступил на турнире UFC 299 в Майами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он провел бой с американцем Си Джей Вергарой (12-4-1). Этот поединок в наилегчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Алмабаева единогласным решением судей.

Таким образом, Асу Алмабаев одержал девятнадцатую победу в профессиональной карьере в ММА, а Си Джей Вергара потерпел пятое поражение. 

Также Алмабаев выиграл второй бой в UFC: свой первый поединок в промоушне он провел в августе 2023-го — победил сабмишном во втором раунде американца Оди Осборна (12-6). Кроме того, Асу продлил победную серию пятнадцати боев — в последний раз казахстанский файтер проигрывал в 2017 году. 

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