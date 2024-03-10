Асу Алмабаев выиграл второй бой в UFC
Сегодня, 08:41
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Сегодня, 08:41Сегодня, 08:41
61Фото: instagram.com/asu_zulfikar57
Казахстанский боец Асу Алмабаев выступил на турнире UFC 299 в Майами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Он провел бой с американцем Си Джей Вергарой (12-4-1). Этот поединок в наилегчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Алмабаева единогласным решением судей.
Таким образом, Асу Алмабаев одержал девятнадцатую победу в профессиональной карьере в ММА, а Си Джей Вергара потерпел пятое поражение.
Также Алмабаев выиграл второй бой в UFC: свой первый поединок в промоушне он провел в августе 2023-го — победил сабмишном во втором раунде американца Оди Осборна (12-6). Кроме того, Асу продлил победную серию пятнадцати боев — в последний раз казахстанский файтер проигрывал в 2017 году.
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