За шикарные бои Азату Максуму и Асу Алмабаеву подарили по коню и верблюду

Молодые казахстанские звёзды UFC Азат Максум и Асу Алмабаев получили неожиданные подарки за свои недавние зрелищные подвиги на октагоне, передаёт BaigeNews.kz.

"Азат Максум и Асу Алмабаев получили по верблюду и коню после победных дебютов в UFC.Такой подарок им сделали в Жанатасе (Жамбылская область), откуда родом Асу, а еще они вместе побывали в Шымкенте", — пишет Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Напомним, в июле этого года непобеждённый боец Азат Максум выступил на турнире UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), где сразился с американским файтером Тайсоном Нэмом. Этот бой прошел в наилегчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой Максума раздельным решением судей. В резульате Азат Максум одержал семнадцатую победу в профессиональной карьере в ММА и успешно дебютировал в UFC.

6 августа Асу Алмабаев блестяще выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США), где сразился с американцем Оди Осборном по прозвищу "Ямайская сенсация". Бой прошел в наилегчайшем весе и был рассчитан на три раунда, но закончился победой Алмабаева во втором раунде.Таким образом, Асу Алмабаев одержал восемнадцатую победу в профессиональной карьере и ярко дебютировал в UFC.