Астанчане перечислили в фонд ОСМС 173,9 миллиарда тенге

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В январе текущего года астанчане перечислили более 5,9 миллиарда тенге за обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС). А общая сумма отчислений и взносов за ОСМС, поступившая от жителей столицы с 1 июля 2017 года составила 173,9 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования".

"По городу Астана в период с 1 по 31 января текущего года за ОСМС поступило более 5,9 миллиарда тенге. Из них более 3,2 миллиарда тенге приходятся на отчисления работодателей, около 2,7 миллиарда тенге — на взносы индивидуальных предпринимателей. От 8453 плательщиков единого совокупного платежа (ЕСП) поступило 13,3 миллиона тенге", — говорится в сообщении.

Напомним, что с 5 сентября 2022 года стартовал новый механизм оплаты взносов за ОСМС — на год вперёд. Воспользоваться им могут все самостоятельные плательщики — как имеющие статус "застрахован", так и те, кто никогда не вносил платёж в систему, либо делал это нерегулярно.

До этого самостоятельным плательщикам, которые никогда не платили взносы на медстрахование или платили, но не регулярно, из-за чего были лишены статуса застрахованности, для его восстановления нужно оплатить взносы за пропущенные месяцы, а то и за весь прошедший год. Теперь у них появилась альтернатива — оплатить за предстоящие 12 месяцев и получить статус застрахованности, не оплачивая при этом прошедший период.

"Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату медицинских услуг, оказанные населению поставщиками Фонда по пакетам гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и ОСМС, которые производятся только после проведения мониторинга качества и объёма данных услуг", — пояснил директор филиала по городу Астана НАО "Фонд социального медицинского страхования" Нурлыбек Кабдыкапаров.

При возникновении вопросов казахстанцы могут оставить обращение в Фонд через: