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Взносы ОСМС теперь можно оплачивать на год вперёд
Самостоятельные плательщики ОСМС теперь могут получать годовую страховку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Фонда обязательного социального медицинского страхования.
С пятого сентября казахстанцы могут оплачивать 12 будущих месяцев и быть застрахованным на весь год.
Как сообщили в фонде, воспользоваться новым механизмом смогут казахстанцы, не имеющие долгов по обязательным медицинским отчислениям. Ранее же, чтобы получить медицинскую помощь из перечня ОСМС, нужно было иметь оплату взносов за прошедшие 12 месяцев. И в дальнейшем производить уплату взносов ежемесячно, чтобы не утерять статус. Теперь для таких казахстанцев появился альтернативный вариант участия в системе ОСМС, закреплённый в Законе "Об обязательном социальном медицинском страховании".
Ожидается, что новым механизмом оплаты воспользуется порядка 30 процентов незастрахованного населения. Вместе с тем, за самостоятельными плательщиками, не имеющих задолженности, сохраняется право уплаты взносов на ОСМС ежемесячно.
"Президент сделал акцент на том, что определенная часть населения все ещё остается вне системы ОСМС и дал поручение в кратчайшие сроки принять меры по её вовлечению. Несмотря на то, что система обязательного социального медицинского страхования запущена с 2020 года и взносы являются обязательными для всех, некоторые неформально занятые граждане не производили оплату взносов или производили нерегулярно", – пояснила руководитель управления информационно-разъяснительной работы Фонда Ирина Подскочая.
Как получить статус застрахованного
- Оплатить пропущенные периоды из 12 прошедших месяцев и продолжать регулярно оплачивать взносы в дальнейшем, чтобы не утерять статус. Этот способ удобен тем, кто имел задолженность, а в настоящее время официально трудоустроился, и за него теперь поступают взносы.
- Оплатить взносы за 12 будущих месяцев, не включая текущий, и быть застрахованным в течение года. Статус появится со следующего месяца. Если же статус нужно получить уже в текущем месяце, то за него тоже необходимо произвести оплату.
- Оплачивать взносы нужно отдельно за каждый месяц по три тысячи тенге в качестве самостоятельного плательщика через банки второго уровня, мобильные приложения банков, Казпочту и терминалы оплаты. Все платежи обрабатываются госкорпорацией "Правительство для граждан" в течение двух-трёх дней, после чего будет присвоен статус.
Как проверить статус застрахованности
- официальный сайт fms.kz;
- контакт-центр 1406;
- мобильное приложение Qoldau 24/7;
- saqtandyryBot в Telegram;
- еgov.kz в разделе "Здравоохранение".
Напомним, первого сентября в Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу системы обязательного социального медицинского страхования.
"Хроническое недофинансирование отрасли приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенный им объем медицинских услуг. Усугубляет ситуацию искусственное разделение медицинской помощи на гарантированный государством и страховой пакеты. Приходится констатировать отсутствие страховой модели как таковой. Это большое упущение. Необходимо, наконец, запустить систему добровольного медицинского страхования. Поручаю правительству пересмотреть подходы к финансированию здравоохранения и социальной сферы в целом. Особое внимание следует уделить комплексному улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством государственно-частного партнерства. Медицина — инвестиционно привлекательная отрасль, нужно только создать правильные условия", — сказал президент.
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