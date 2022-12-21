Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест до 20 января

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Экс-министру культуры, директору Национального музея РК Арыстанбеку Мухамедиулы вновь продлили срок ареста, передаёт BaigeNews.kz.

"20 декабря 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мухамедиулы А. на месяц", - говорится на сайте суда города Астаны.

Мухамедиулы взяли под стражу 28 мая.

Ранее Антикор сообщал о том, что руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 миллионов тенге из бюджета. После появления сообщений о проверке госучреждения в соцсетях писали о попытке суицида Мухамедиулы во время обыска, однако пресс-секретарь директора Нацмузея опроверг эту информацию.

Позже стало известно, что Национальный музей выплатил подрядной организации за проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира" 1,3 миллиарда тенге. Экспертное исследование установило, что фактическая стоимость работ - 83,4 миллиона тенге.

По данным антикоррупционного ведомства, расследование проводится также по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".

Кроме того, проверяется причастность Арыстанбека Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", АО "Казак энциклопедиясы" и ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт культуры".