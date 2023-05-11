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Арман Оразалиев назначен начальником ДП ЗКО Сегодня, 15:01
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Сегодня, 15:01
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Арман Оразалиев назначен начальником ДП ЗКО

Начальником департамента полиции Западно-Казахстанской области назначен Арман Оразалиев, передаёт BaigeNews.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе областного ДП.

Он сменил Махсудхана Аблазимова, который был главным полицейским области около семи лет.

Арман Оразалиев родился 26 мая 1975 года в Южно-Казахстанской области (ныне – Туркестанская область). В правоохранительных органах работает с 1992 года. Имеет звание полковника. Работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником ДП Павлодарской и Жамбылской областях. До нового назначения он занимал должность замначальника Департамента криминальной полиции МВД РК.

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Сегодня, 15:01
317
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