Арман Оразалиев назначен начальником ДП ЗКО

Начальником департамента полиции Западно-Казахстанской области назначен Арман Оразалиев, передаёт BaigeNews.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе областного ДП.

Он сменил Махсудхана Аблазимова, который был главным полицейским области около семи лет.

Арман Оразалиев родился 26 мая 1975 года в Южно-Казахстанской области (ныне – Туркестанская область). В правоохранительных органах работает с 1992 года. Имеет звание полковника. Работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником ДП Павлодарской и Жамбылской областях. До нового назначения он занимал должность замначальника Департамента криминальной полиции МВД РК.