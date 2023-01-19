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Анна Данилина и Елена Рыбакина добились первых побед в парном разряде на Australian Open
Казахстанские теннисистки Анна Данилина и Елена Рыбакина одержали первые победы в парном разряде на турнире Australian Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТФ.
Рыбакина в дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой обыграли украинско-латвийскую пару Людмила Киченок/Елена Остапенко. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4. В первой партии Елена и Анастасия проигрывали 1:4, но смогли переломить ход поединка.
Во втором круге они сыграют 20 января с парой Латиша Чань (Китайский Тайбэй)/Алекса Гуарачи (Чили).
Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина с представительницей Индии Саней Мирза также успешно прошли во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Дуэт одержал победу над Далмой Галфи (Венгрия)/Бернарда Пера (США) со счетом 6:2, 7:5.
В следующем раунде Анне и Сание предстоит встретиться с Алисон Ван Эйтванк (Бельгия)/Ангелиной Калининой (Украина).
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