Анна Данилина и Елена Рыбакина добились первых побед в парном разряде на Australian Open

Фото: ktf.kz

Казахстанские теннисистки Анна Данилина и Елена Рыбакина одержали первые победы в парном разряде на турнире Australian Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Рыбакина в дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой обыграли украинско-латвийскую пару Людмила Киченок/Елена Остапенко. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4. В первой партии Елена и Анастасия проигрывали 1:4, но смогли переломить ход поединка.

Во втором круге они сыграют 20 января с парой Латиша Чань (Китайский Тайбэй)/Алекса Гуарачи (Чили).

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина с представительницей Индии Саней Мирза также успешно прошли во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Дуэт одержал победу над Далмой Галфи (Венгрия)/Бернарда Пера (США) со счетом 6:2, 7:5.

В следующем раунде Анне и Сание предстоит встретиться с Алисон Ван Эйтванк (Бельгия)/Ангелиной Калининой (Украина).