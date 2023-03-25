Ангелина Лукас выложила в интернет свои фото без фильтров

Фото: Instagram/angelina_lukas1997

Самая сексуальная боксёрша Казахстана Ангелина Лукас решила запустить челендж "Жизнь без фильтров", И показать себя в реальной, повседневной жизни. Об этом она написала в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Вот так выгляжу — Я, после двух тренировок в день. Бывает не всегда идеально конечно, но думаю это ещё норм, потому как нагрузки большие. Не смотря, ни на что всегда принимаю, себя такой какая я есть. И, кстати, я сменила стиль. Полюбила лёгкие рубашки. А как выглядишь ты без фильтров? И давайте посмотрим, какой охват будет у таких фотографий с реальной жизни!", — написала Ангелина Лукас.

В комментариях фанаты спортсменки сошлись во мнении, что Ангелина одинаково прекрасна и с фильтрами и без.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelina Lukas (@angelina_lukas1997)

Напомним, под конец 2022 года казахстанская боксёрша Ангелина Лукас одержала сенсационную победу, завоевав чемпионский пояс во втором наилегчайшем весе по версии UBO.

Ранее Ангелина рассказывала корреспонденту BaigeNews.kz о своей жизни, карьере и отношении к заслуженной популярности.

Девушка призналась, что родом из Тараза, боксом занимается с 13 лет. В этот вид спорта девушку привела бабушка. Тогда юной боксёрше приходилось каждое утро вставать 5:30 утра, чтобы не опоздать на тренировки.

26-летняя Ангелина Лукас по праву считается одной из самых красивых и популярных спортсменок в социальных сетях. Она также славится своими мотивирующими видео.

Недавно Ангелина приняла участие в челлендже в поддержку государственного языка. Девушка записала видео в национальном костюме с баурсаками и опубликовала в соцсетях.