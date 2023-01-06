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"Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере
В прошлом году в казахстанском спорте особенно отличились женщины. В начале Елена Рыбакина выиграла один из четырёх турниров Большого шлема — Уимблдон, а под конец года казахстанская боксёрша Ангелина Лукас одержала сенсационную победу, завоевав чемпионский пояс во втором наилегчайшем весе по версии UBO и сердце поклонников по всему миру. Помимо спротивных достижений Ангелина привлекает внимание поклонников своим образом, модельной внешностью и открытостью в общении.
Корреспондент BaigeNews.kz пообщался с боксёршей, чтобы больше узнать о её жизни, карьере и отношению к заслуженной популярности.
"Я родом из Тараза, начала заниматься боксом в 13 лет. До бокса я пять лет занималась танцами, но всегда хотела уметь за себя постоять, и просила родителей отдать меня на бокс. Они мне в этом отказывали и были категорически против. В итоге на бокс меня привела моя бабушка. Она меня поддержала и водила на все тренировки каждый день во Дворец бокса. Они начинались в 7:30 утра, было, конечно, очень тяжело, я училась со второй смены, приходилось успевать и в учёбе, и тренировки не пропускать. Рано утром я была уже в зале, вставала в 5:30 утра, так как до зала мне нужно было ехать целый час. Приходилось ездить на автобусе — родители вначале категорически отказывались меня возить, но в дальнейшем начали поддерживать, когда поняли, что это серьёзное увлечение. У меня такой характер — если я чего-то хочу, то буду делать, и не важно, что скажут другие", — вспоминает Лукас.
Она отмечает, что занятие боксом было полностью её инициативой, и пусть все родные пытались её отговорить, он была непреклонна. Сейчас спортсменка сосредоточена на том, чтобы помочь другим найти свою мотивацию для занятий боксом и спортом в целом.
"Я часто встречаюсь с ребятами, со школьниками, встречаюсь даже с ребятами, которые сейчас в армии, все приглашают меня, чтобы спросить совет, получить мотивацию. И парням, и девушкам я даю одно и то же наставление: чтобы выйти на профессиональный уровень, вам должно нравиться то, что вы делаете. Бокс должен приносить вам удовольствие. Без любви к большому спорту ничего не достигнешь. Потому что на пути будет много преград, часто вы будете на грани, и только любовь к спорту заставит вас продолжить идти дальше. Ты должен быть мотивирован, иметь чёткую цель. Я, например, занимаюсь этим ради себя, я хочу быть очень популярной. И не только в Казахстане, но и во всем мире. Благодаря этому я смогу внести свой вклад, изменить что-то в мире к лучшему", — считает девушка.
Но эту популярность нужно правильно использовать, отмечает она.
"Поэтому, когда я встречаюсь с ребятами, прихожу на встречи к различным организациям, постоянно говорю о здоровом образе жизни. Многие знают, что я вообще не употребляю спиртное — у меня даже аллергия на это. Никогда не курила. Хочется, чтобы наша страна, весь мир, были здоровыми, занимались боксом и спортом в целом. Мы даже отправляли в страны, где плохо развит бокс, перчатки, шлемы, спортинвентарь. Это всё для того, чтобы люди могли начать тренировки, могли заниматься с детьми", — подчеркнула спортсменка.
С самого детства её очень вдохновлял Мухаммед Али, а также пример боксёра Майка Тайсона. Но больше всего именно Али, конечно, девушка смотрела все фильмы про него, мотивационные ролики, досконально изучала его биографию.
"Он действительно великий боец, настоящая легенда бокса. В каждом бою виден его сильный характер, а чаще всего он ломал своих соперников ещё до встречи на ринге психологически. В женском боксе меня очень сильно вдохновляет Наталья Рогозина, мы с ней дружим. Она всегда меня поддерживает, желает удачи перед поединками. Она тоже легенда, очень важный человек для женского бокса. Благодаря таким людям я нахожу в себе силы и не сдаюсь. Но в целом я восхищаюсь многими боксёрами — это Мэнни Пакьяо, Василий Ломаченко, ну, и разумеется, Геннадий Головкин. Без него никуда, он открыл путь казахстанским боксёрам в профессиональный бокс, благодаря ему нас узнают по всему миру", — рассказала Лукас.
По словам девушки, к поединку она готовилась всю жизнь и много лет шла к своему титулу. Когда она завоевала межконтинентальный титул чемпионки, досрочно победив украинку, ей сразу предложили бой за титул чемпиона мира.
"Прошло всего полтора месяца, и я сразилась с Лулу Каяги из Танзании за чемпионский титул. Это очень небольшой перерыв, мы планировали, что мой отдых будет побольше, но мне не хотелось упустить такой шанс. Была очень активная подготовка, во время неё я травмировала колено, заработала очень сильное растяжение связок. Врачи даже запрещали мне выходить на ринг. Но я не боялась свою соперницу, пусть травма и давила на меня психологически. Пусть соперница и была очень опытная — представляете, у нее 20 поединков среди профессионалов, а у меня на тот момент два. Поэтому мы очень сильно рисковали, так как опыт на профринге очень многое значит. У моей оппонентки было восемь побед, четыре ничьи — это огромнейший опыт. Но я и в любительском боксе побеждала тех, кто имел больший опыт, нежели у меня, в том числе и олимпийскую чемпионку. Поэтому в каждый свой удар я вкладывалась так, чтобы нанести максимальный урон", — добавила боксёрша.
Сейчас Ангелина планирует сразиться за чемпионский титул WBC, который, возможно, состоится этой весной. Но всё будет зависеть от того, как быстро она восстановится. Ориентировочно она запланировала бой на март-апрель.
"Буду держать в курсе, следите за моими социальными сетями. Хотим идти дальше, за ещё более высокими титулами и достижениями. После своего первого поединка я была 113-й в рейтинге, а сейчас значительно поднялась — это позволит мне сразиться за любой титул, который есть в боксе", — отметила она.
Девушка не считает звание самой сексуальной боксёрши оскорбительным или сексистским. Так как действительно следит за своей фигурой, питанием и сохраняет в себе женственность. Многие девушки, которые тренируются и занимаются боксом, превращаются в мужеподобных и теряют свою женскую энергию и сущность. А вот оставаться красивой, женственной и при этом боксировать на высоком уровне, быть профессионалом своего дела и чемпионом мира — это не каждый может, добавила боксёрша.
"Благодаря этим качествам меня знают во всём мире и знают, что я не просто там куколка, не просто сексуальная девочка, а знают, что я могу сделать настоящий бокс. Даже когда я была в любителях, мои оппонентки, например, чемпионка из Румынии, относились ко мне не слишком серьёзно. Но я её выиграла 5:0 в прошлом году. Она очень серьёзная оппонентка, но я её просто разобрала по полочкам — это был один из самых моих красивых боёв. После она ко мне подошла, а она сама выглядит как мальчик, немного мужеподобная, и она ко мне подошла и говорит: “Я проиграла тебе, потому что я недооценила тебя, я видела твои фото в интернете и решила, что ты Барби и я легко нокаутирую тебя”. А в итоге она уже в третьем раунде сдавалась и убегала от меня по углам. Так что внешность, она ничего не значит, нужно уметь пользоваться этим — своей красотой можно прославлять страну. Благодаря тому, что меня знают во всём мире, у меня есть контракты с различными компаниями, например, сейчас мне предлагают контракт в Париже, я буду лицом косметической компании с этого года. И думаю, что это поможет мне продвигать нашу страну по всему миру", — рассказала она.
Ангелину хорошо поддерживают друзья и семья, за что она им очень благодарна. Но появляются и хейтеры, которые пытаются подорвать её веру в себя.
"Конечно, есть какие-то хейтеры, и когда мы следили за комментариями, мой помощник видел, что это мои бывшие конкурентки. Заходил на страницу к хейтерам, а это оказались друзья друзей моей бывшей оппонентки. Думаю, что они это всё делают из зависти. Например, они пытались захейтить головной убор, который мы сделали со знаменитым дизайнером Аидой Кауменовой — это был шлем воина, не саукеле, которое выглядит совсем по-другому. Люди, знакомые с историей и культурой родной страны, сразу это поняли. Стоит отметить, что наш костюм с этим головным убором понравился фанатам во всём мире. И для меня это самое главное", — поделилась девушка.
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Она рассказала, что ей всю ночь писали негативные сообщения и пытались сбить или вывести из себя, в итоге она проста отдала телефон тренеру и не читала комментарии.
"Человек, который действительно чего-то добивается в жизни, ему просто некогда сидеть в интернете и писать такие комментарии по двадцать строчек. Наличие таких людей — доказательство того, что я чего-то добилась, без негатива никак, это обратная сторона успеха. Всем не понравишься, но радует, что сейчас больше тех, кто рад за мои успехи и относится ко мне позитивно, приглашают в боксёрские школы, в организации разные, на спортивные мероприятия, в школы, все хотят взять у меня интервью и сфотографироваться. Я хочу быть правильным примером и пропагандировать здоровый образ жизни и спорт", — резюмировала Лукас.
Все фотографии из Instagram Ангелины Лукас.
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