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Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео
Ангелина Лукас, которая по праву считается одной из самых красивых спортсменок страны, опубликовала для фанатов трогательное видео, передаёт BaigeNews.kz
На видео ролике можно увидеть, как боксёрша побеждает, завоёвывает всё новые награды и как получает медицинскую помощь после боя, как тренируется и празднует победы.
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"Если ты вдруг забыл, то я тебе напомню, что историю не только читают но её ещё и пишут и пишут те люди которые не боятся мечтать", — подписала боксёрша видео в Instagram.
Напомним, под конец 2022 года казахстанская боксёрша Ангелина Лукас одержала сенсационную победу, завоевав чемпионский пояс во втором наилегчайшем весе по версии UBO.
Ранее Ангелина рассказывала корреспонденту BaigeNews.kz о своей жизни, карьере и отношении к заслуженной популярности.
Девушка призналась, что родом из Тараза, боксом занимается с 13 лет. В этот вид спорта девушку привела бабушка. Тогда юной боксёрше приходилось каждое утро вставать 5:30 утра, чтобы не опоздать на тренировки.
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